الامارات | قرعة "كوبا أميركا" في ضيافة نادي ليونيل ميسي بميامي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تُسحب غدا في ميامي قرعة النسخة الموسّعة لمسابقة كوبا أميركا 2024 في كرة القدم، المقرّرة في الولايات المتحدة في الفترة من 20 يونيو إلى 16 يوليو المقبل. وتبدأ مراسم القرعة المقررة على أرض فريق نجم وقائد المنتخب الأرجنتيني ليونيل ميسي في تمام الساعة 7:30 مساءً بالتوقيت المحلي في مركز جيمس "إل نايت" في ميامي، وهي مدينة لاتينية النكهة ستستضيف المباراة النهائية للمسابقة، والمعقل الجديد لكرة القدم في أميركا الشمالية منذ وصول الأسطورة ميسي في يوليو الماضي إلى تشكيلة إنتر ميامي.

وسلّط ميسي الذي اختارته مجلة تايم الثلاثاء كأفضل رياضي لهذا العام لتأثيره على "كرة القدم" في الولايات المتحدة، الضوء مرة أخرى على هذه اللعبة في أميركا، حيث ظلت الرياضة الأكثر شعبية عالمياً دائماً ثانوية، رغم تواجد "الملك" البرازيلي بيليه في نيويورك عام 1975، أو استضافة الولايات المتحدة لكأس العالم 1994، أو حتى دفاع الانكليزي ديفيد بيكهام عن ألوان لوس أنجليس غالاكسي عام 2007.

ويواجه الأرجنتيني، بطل العالم 2022 والمتوج بالكرة الذهبية الثامنة نهاية أكتوبر الماضي، تحدياً جديداً، وهو الذي سيحتفل بعيد ميلاده الـ37 خلال المسابقة التي يحمل لقبها بعد فوزه الوحيد بها عام 2021. كما هو الحال في عام 2016، بالنسبة لكأس المئوية التي أقيمت في الولايات المتحدة، تم رفع عدد المنتخبات المشاركة إلى 16، حيث انضم ستة أعضاء من الكونكاكاف إلى المنافسين العشرة المعتادين في أمريكا الجنوبية "كونميبول".

وإلى جانب الدولة المنظمة، ضمنت المكسيك وجامايكا وبنما تواجدها في المسابقة، قبل أن تتنافس كندا مع ترينيداد وتوباغو، وكوستاريكا مع هندوراس، على البطاقتين المتبقيتين في ملحق في 23 مارس المقبل في تكساس.