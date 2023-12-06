جامعة أسيوط تنظم بطولة الشطرنج الخاطف "بليتز" للطلاب والطالبات

ياسر رشاد - القاهرة - نظمت إدارة النشاط الاجتماعي والرحلات بالإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة أسيوط بطولة الشطرنج الخاطف "بليتز" للطلاب والطالبات على مستوى كليات الجامعة. ستقام البطولة في القاعة العليا لحمام السباحة بالقرية الأولمبية وستستمر لمدة يوم واحد. ستكون البطولة مكونة من سبع جولات، ستشارك فيها طلاب وطالبات من جميع كليات الجامعة بالإضافة إلى الطلاب الوافدين.

سيتم توزيع جوائز مالية على الفائزين بالمراكز الثلاث الأولى في البطولة. ستتولى تحكيم البطولة كابتن مصطفى مختار وكابتن علاء الدين حسين، المحترفين في لعبة الشطرنج.

تأتي هذه البطولة في إطار تنشيط النشاط الثقافي والرياضي بين طلاب الجامعة، وتعزيز التفاعل والمنافسة الصحية بينهم. يعد الشطرنج لعبة فكرية تعزز التركيز والتحليل والاستراتيجية، وقد أثبتت شعبية كبيرة بين الأشخاص من مختلف الأعمار والخلفيات الثقافية.

تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، وبإشراف الدكتورة مديحة درويش، المشرفة العامة على الأنشطة الطلابية بالجامعة، وبتنفيذ أميمة ابراهيم خالد، مديرة إدارة النشاط الاجتماعي بالجامعة، وبمساعدة ولاء حسني حسانين ومحمد عبد الحكم عبد الحفيظ ونهلة محمد محمد ومحمد مهران ومحمد عبد العليم من إدارة النشاط الاجتماعي بالجامعة، وتوثيق مني اليمنى من وحدة العلاقات العامة بإدارة الشباب بجامعة أسيوط.

من المتوقع أن تكون البطولة فرصة مثالية للطلاب والطالبات لاختبار مهاراتهم الشطرنجية والتنافس مع أقرانهم. ستكون البطولة فعالية مثيرة وممتعة وستوفر اعترافًا إضافيًا وفرصة للتواصل وتبادل الخبرات بين الطلاب والطالبات من مختلف كليات الجامعة.

بالإضافة إلى ذلك، تعد البطولة فرصة للترويج للعبة الشطرنج وزيادة الوعي بها، حيث يمكن أن تلهم الطلاب والطالبات للمشاركة في المزيد من الأنشطة الشطرنجية والتطوير في هذا المجال. يمكن أن تؤثر اللعبة بشكل إيجابي على قدرات التفكير الاستراتيجي والابتكار وحل المشكلات التي تعتبر مهارات أساسية في حياتنا اليومية.

نتطلع إلى نجاح هذه البطولة ومشاركة نشطة من قبل طلاب وطالبات الجامعة. ستكون البطولة فرصة رائعة للاستمتاع باللعبة والتفاعل مع الزملاء وبناء صداقات جديدة. لذا، نحث جميع الطلاب والطالبات على المشاركة في هذا الحدث الرياضي المثير وتحقيق إبداعاتهم في لعبة الشطرنج.

جانب من بطولة الشطرنج

جانب من بطولة الشطرنج

جانب من بطولة الشطرنج