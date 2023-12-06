الفيفا يصدم روبياليس صاحب "قبلة" هيرموسو بعقوبة مغلظة

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اليوم الأربعاء عن فرض عقوبة جديدة علي لويس روبياليس رئيس الاتحاد الإسباني السابق، وذلك علي خلفية القبلة الشهيرة مع اللاعبة جينيفر هيرموسو.

وكانت اللجنة التأديبية في "الفيفا"، قد أعلنت منذ 3 أشهر، فتح تحقيق في تصرف روبياليس المسيئ الذي صدر منه خلال احتفالات فريق بلاده للسيدات بالتتويج بكأس العالم.

وجاء قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم اليوم بـ إيقاف رئيس الاتحاد الإسباني السابق لويس روبياليس عن ممارسة أي نشاط كروي محلي ودولي لمدة 3 سنوات.

يذكر أن لجنة الانضباط بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"في وقت سابق أعلنت إيقاف لويس روبياليس رئيس الاتحاد الإسباني، لمدة 90 يوما عن ممارسة أي نشاط متعلق بكرة القدم سواء على المستوى المحلي والدولي.

ولم يكن اعتذار لويس روبياليس رئيس الاتحاد الإسباني، عن تصرفه المثير للجدل، في وقت سابق كافيًا لمنعه من العقوبة الصارمة من قبل الفيفا.