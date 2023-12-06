موقف أراوخو من مباراة برشلونة وجيرونا في الدوري الإسباني

كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن موقف رونالدو أراوخو، من المشاركة مع برشلونة في مباراة جيرونا، ببطولة الدوري الإسباني.

وتعرض أراوخو، لإصابة خلال مباراة أتلتيكو مدريد الماضية، بكسر في عظمة الوجه، بعد تدخل قوي مع ماركوس يورينتي.

ويستعد برشلونة لمواجهة نظيره جيرونا، في مباراة قوية ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من بطولة الدوري الإسباني.

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وستقام مباراة برشلونة ضد جيرونا، يوم الأحد المقبل، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة والحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة.

وبحسب صحيفة “ماركا” الإسبانية، فإن الإصابة التي تعرض لها مدافع برشلونة لن تمنعه من خوض مباراة جيرونا.

وأشارت الصحيفة إلى أن مشاركة أراوخو ستكون تحت إشراف الجهاز الطبي الذي قرر أن يرتدي اللاعب قناع الوجه لحمايته.

وأكدت الصحيفة أن المدافع سيكون متواجدًا مع برشلونة أساسيًا أمام جيرونا، في ظل أهميته بالنسبة لـ تشافي هيرنانديز.