عودة رونالدو لتدريبات النصر السعودي قبل مواجهة الرياض

عاد البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، لتدريبات العالمي، قبل مواجهة الرياض.

ويستعد فريق النصر لمواجهة نظيره الرياض، ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من بطولة الدوري السعودي للمحترفين، يوم الجمعة الموافق 8 ديسمبر.

وشارك رونالدو مع النصر في التدريبات الجماعية التي أقيمت اليوم الأربعاء، استعدادًا لمواجهة الرياض، بجانب عبدالاله العمري أيضًا، العائد من الإصابة.

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وكان رونالدو قد تعرض للإصابة خلال الفترة الأخيرة، والتي غاب على إثرها عن مباراة استقلال دوشنبة، في دوري أبطال آسيا.

وتعادل النصر السعودي مع نظيره استقلال دوشنبة، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات في دوري أبطال آسيا، إيجابيًا بهدف، علمًا بأنه تأهل بشكل رسمي إلى دور ثمن النهائي.

ويحتل النصر المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 34 نقطة.