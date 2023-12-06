كولر يستقر على مهاجم الاهلي أمام شباب بلوزداد الجزائري

استقر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي على مهاجم الفريق، في مباراته المقبلة ضد شباب بلوزداد الجزائري.

ويستضيف الاهلي نظيره شباب بلوزداد، مساء يوم الجمعة المقبل على استاد “برج العرب”، ضمن منافسات الجولة الثالثة بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقرر المدرب السويسري استمرار محمود كهربا في قيادة هجوم الاهلي في مباراة شباب بلوزداد، خاصة، خاصة وأنها البروفة الأخيرة قبل المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية التي تقام في السعودية.

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وجاء قرار كولر بالدفع بـ كهربا في هجوم الاهلي أمام شباب بلوزداد لتجهيزه للمباريات خلال الفترة المقبلة، وبالتحديد المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية، التي تنطلق يوم 12 ديسمبر الجاري بالمملكة العربية السعودية.

ويتصدر الأهلي المجموعة الرابعة بدور المجموعات برصيد 4 نقاط بعد الفوز على ميدياما الغاني والتعادل مع يانج أفريكانز، فيما يحتل شباب بلوزداد المركز الثاني برصيد 3 نقاط.