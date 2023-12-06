أنتوني يفتح النار على أساطير مانشستر يونايتد

انتقد اللاعب الهولندي أنتوني، نجم نادي مانشستر يونايتد، أساطير الشياطين الحمر واللاعبين السابقين للنادي الإنجليزي، بسبب موقفهم تجاه الفريق في الفترة الأخيرة.

وانضم أنتوني إلى صفوف نادي مانشستر يونايتد خلال فترة الميركاتو الصيفي العام الماضي، وذلك قادما من نادي أياكس أمستردام مقابل 100 مليون يورو.

لكن أنتوني تلقى العديد من الانتقادات خلال الفترة الماضية، بسبب ضعف مستواه مع مانشستر يونايتد.

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ويرى أنتوني في تصريحات نقلها الموثوق فابريزيو رومانو، أن منتقديه لم يحاولوا مساعدته وتوجيهه للطريق الصحيح.

وقال أنتوني: “أرى انتقادات قادمة من لاعبي مانشستر يونايتد السابقين، وأشخاص آخرين في وسائل الإعلام. لكنني لم أرهم أبدًا يقدمون انتقادات بناءة لمساعدتي في أن أكون محترفًا أفضل”.

وأضاف أنتوني في حديثه: “الإحصائيات تدمر حياة اللاعبين، الحقيقة لا تعد مهمة الآن”.

ويستعد أنتوني رفقة بقية لاعبي مانشستر يونايتد لمواجهة تشيلسي مساء اليوم الأربعاء، في قمة الجولة الخامسة عشر من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز.