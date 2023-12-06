الزمالك يعلن جاهزية لاعبه المُصاب لمباراة ساجرادا في الكونفدرالية

تلقى الجهاز الفني لفريق الزمالك أنباء سارة قبل المواجهة المرتقبة ضد نظيره ساجرادا الأنجولي المقبلة في الجولة الثالثة من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وشهدت تدريبات الزمالك اليوم الأربعاء، عودة يوسف أوباما للمشاركة في تدريبات الفريق، بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها في مباراة سوار الغيني الماضية.

وكانت إصابة أوباما عبارة عن كدمة في العضلة الأمامية تعرض لها في مباراة سوار الغيني، وخضع بسببها لبرنامج تأهيلي وعلاجي في مران الأمس قبل التأكد من تعافيه من الإصابة وجاهزيته للمباريات.

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وشارك أوباما في الفقرة التأهيلية بجانب الحصة الخططية والتقسيمة الفنية بشكل طبيعي بعد الاطمئنان على جاهزيته من قبل الجهاز الطبي للفريق .

ويستعد الزمالك للقاء ساجرادا الأنجولي يوم السبت المقبل باستاد السلام في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.