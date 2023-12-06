هداف الدوري المغربي يقترب من الاهلي.. مواطن ساديو ماني على الأعتاب

فجرت تقارير صحفية مفاجأة مدوية حول اقتراب السنغال بابي بادجي، مهاجم المغرب التطواني المغربي، من الانضمام للنادي الاهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل.

وبحسب موقع “وين وين” المغربي أن النادي الاهلي في مفاوضات مع المهاجم السنغالي للانضمام لصفوف القلعة الحمراء في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة وذلك لحل أزمة الهجوم التي يعاني منها الفريق الأحمر.

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وأوضحت تقارير صحفية أن بابي بادجي الذي يتصدر قائمة هدافي الدوري المغربي دخل بقوة دائرة ترشيحات النادي الاهلي للتعاقد معه وذلك بعد تألقه مع فريقه المغرب التطواني في الفترة الأخيرة.

وأكد الموقع المغربي أن النادي الاهلي سوف يعمل على حسم صفقة بادجي بشكل رسمي عقب عودة الفريق من السعودية والانتهاء من منافسات بطولة كأس العالم للأندية، التي يشارك فيها الأحمر بصفته بطلًا لـ دوري أبطال أفريقيا.

ليس النادي الاهلي الوحيد الذي يرغب في ضم بابي بادجي ولكن هناك اهتمام كبير من نادي الوداد المغربي للتعاقد مع اللاعب أيضًا.

المهاجم السنغالي صاحب الـ24 عامًا، يتصدر قائمة هدافي بطولة الدوري المغربي حتى الآن بعد تسجيله 6 أهداف منها ركلتين جزاء مع فريق المغرب التطواني.