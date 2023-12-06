اخبار الرياضه

هداف الدوري المغربي يقترب من الاهلي.. مواطن ساديو ماني على الأعتاب

0 نشر
0 تبليغ

إمام عاشور - الأهلي - دوري أبطال أفريقيا

إمام عاشور - الأهلي - دوري أبطال أفريقيا

فجرت تقارير صحفية مفاجأة مدوية حول اقتراب السنغال بابي بادجي، مهاجم المغرب التطواني المغربي، من الانضمام للنادي الاهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل.

وبحسب موقع “وين وين” المغربي أن النادي الاهلي في مفاوضات مع المهاجم السنغالي للانضمام لصفوف القلعة الحمراء في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة وذلك لحل أزمة الهجوم التي يعاني منها الفريق الأحمر.

اقرأ أيضًا – كولر يستقر على مهاجم الاهلي أمام شباب بلوزداد الجزائري

وأوضحت تقارير صحفية أن بابي بادجي الذي يتصدر قائمة هدافي الدوري المغربي دخل بقوة دائرة ترشيحات النادي الاهلي للتعاقد معه وذلك بعد تألقه مع فريقه المغرب التطواني في الفترة الأخيرة.

أخر الاخبار|حقيقة اهتمام الأهلي بـ المهاجم السنغالي بابي بادجي (خاص) | 442News | 442.News

وأكد الموقع المغربي أن النادي الاهلي سوف يعمل على حسم صفقة بادجي بشكل رسمي عقب عودة الفريق من والانتهاء من منافسات بطولة كأس العالم للأندية، التي يشارك فيها الأحمر بصفته بطلًا لـ دوري أبطال أفريقيا.

ليس النادي الاهلي الوحيد الذي يرغب في ضم بابي بادجي ولكن هناك اهتمام كبير من نادي الوداد المغربي للتعاقد مع اللاعب أيضًا.

المهاجم السنغالي صاحب الـ24 عامًا، يتصدر قائمة هدافي بطولة الدوري المغربي حتى الآن بعد تسجيله 6 أهداف منها ركلتين جزاء مع فريق المغرب التطواني.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا