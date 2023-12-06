ثلاثي الأهلي ضمن قائمة أغلى 50 لاعبا في كأس العالم للأندية

محمد اسماعيل - القاهرة - يظهر 3 لاعبين من نجوم الفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي ضمن قائمة أغلى 50 لاعبًا ضمن منافسات كأس العالم للأندية 2023.

وتستضيف المملكة العربية السعودية، كأس العالم للأندية 2023، بالتحديد في مدينة جدة.

مباريات كأس العالم للأندية تقام على ملعبين، هما مدينة الملك عبد الله الرياضية واستاد الأمير عبد الله الفيصل، بالفترة بين 12 و22 ديسمبر.

المشاركون في كأس العالم للأندية

- الاتحاد السعودي (المستضيف)

- مانشستر سيتي الإنجليزي (بطل دوري أبطال أوروبا)

- فلومينينسي البرازيلي (بطل كوبا ليبرتادوريس)

- الأهلي (بطل دوري أبطال أفريقيا)

- أوراوا رد دايموندز الياباني (بطل دوري أبطال آسيا)

- كلوب ليون المكسيكي (بطل دوري أبطال الكونكاف)

- أوكلاند سيتي النيوزيلندي (بطل دوري أبطال أوقيانوسيا)

أغلى 50 لاعبا في كأس العالم للأندية

وتتضمن قائمة أغلى 50 لاعبًا في كأس العالم للأندية، 23 من مانشستر سيتي، 9 من فلومينينسي، 9 من الاتحاد، 6 من كلوب ليون و3 من الأهلي

أوراوا وأوكلاند ليس لديهما لاعبين في قائمة أغلى 50 لاعبًا في كأس العالم للأندية.

ويتصدر النرويجي إيرلينج هالاند من مانشستر سيتي القائمة بـ180 مليون يورو، وفق تقديرات موقع "ترانسفير ماركت" المختص في تحديد قيمة اللاعبين السوقية.

المراكز من الأول إلى الرابع عشر تشهد تواجد لاعبين من مانشستر سيتي فقط.

في المركز الخامس عشر، يظهر البرازيلي فابينيو من الاتحاد بـ38 مليون يورو، كأغلى لاعب في كأس العالم للأندية 2023 من خارج مانشستر سيتي.

أما أندريه، يتصدر قائمة أغلى لاعب في فلومينينسي بـ15 مليونًا في المركز 20.

نجوم سيتي والاتحاد وفلومينينسي يتبادلون المراكز بقائمة أغلى اللاعبين، وصولًا إلى المركز 34 الذي يحل فيه أدونيس فرياس من كلوب ليون المكسيكي، بقيمة بلغت 5 ملايين يورو فقط.

ويبدأ ظهور نجوم الأهلي في المركز 36، بفضل المالي آليو ديانج الذي تقدر قيمته السوقية بـ4.5 مليون يورو، ثم محمد عبد المنعم في المركز 45، بـ3 ملايين، ومحمد الشناوي في المركز 48، بـ.2.5 مليونًا.

يشار إلى أن المصري أحمد حجازي الذي يدافع عن شعار نادي الاتحاد، يحل في المركز 48 أيضًا، بالتساوي مع محمد الشناوي.