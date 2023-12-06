قبل النسخة الـ 20 لمونديال الأندية.. هل تدخل قارة جديدة على خط المنافسة؟



محمد اسماعيل - القاهرة - أيام وتنطلق منافسات كأس العالم للأندية في مدينة جدة السعودية،خلال الفترة من 12 إلى 22 ديسمبر الجاري، بمشاركة كلا من: اتحاد جدة السعودي، أوكلاند سيتي النيوزيلندي، مانشستر سيتي الإنجليزي، الأهلي المصري، كلوب ليون المكسيكي، فلومينينسي البرازيلي، أوراوا ريد دياموندز الياباني.

وينتظر الأهلي مواجهة الفائز من لقاء اتحاد جدة السعودي وأوكلاند سيتي النيوزيلندي في الدور ربع النهائي، يوم 15 ديسمبر الجاري.

البطولة اقيمت حتى الآن 19 مرة، كان منها 15 لقبا للأندية الأوروبية بواقع 5 ألقاب لريال مدريد و3 ألقاب لبرشلونة، ولقبين لبايرن ميونيخ، ولقب لكل من ليفربول، تشيلسي، مانشستر يونايتد، ميلان وانتر الإيطاليين

الأندية البرازيلية حققت البطولة في 4 نسخ، بينهم لقبين لفريق كورينثيانز ولقب ساو باولو ولقب لإنتر ناسونال.

استضافت 3 قارات فقط حتى الآن مباريات البطولة منذ بداية الألفية الجديدة، وهم (آسيا) في اليابان وقطر والإمارات والنسخة المقبلة في السعودية، و(إفريقيا) في المغرب، و(أمريكا الجنوبية ) في البرازيل.

واقيمت أول نسخة في البرازيل 2000 وبعدها لم تستضيفها مرة اخرى، وبعد ذلك نظمت اليابان البطولة 8 مرات في سنوات متفاوته عام 2016، في النسخة التي توج بها ريال مدريد.

أما المغرب نظمت البطولة 3 مرات، آخرها نسخة 2022 والتي توج بها ريال مدريد الإسباني، كما حظيت الإمارات بالتنظيم خلال 5 مرات، لعل آخرها عام 2021 وتتويج تشيلسي، ونظمت قطر البطولة مرتان أخرهم عام 2020 وتتويج بايرن ميونيخ.

بالنظر إلى الأرقام السابقة، سنجد أن أوروبا الأكثر تتويجا بلقب كأس العالم للأندية لم تنظم البطولة حتى الآن، حيث كان مقرر أن تحتضن إسبانيا المنافسات عام 2001 قبل أن يتم إلغاء البطولة، لتعود بعد ذلك عام 2005 في اليابان.

ورغم أن آسيا نظمت البطولة حتى الآن 15 مرة ما بين قطر والإمارات واليابان، لكنها لم تحقق اللقب.

البطولة المقبلة في آسيا وعلى الأراضي السعودية ربما تكون مختلفة عن النسخة السابقة التي أقيمت في القارة الصفراء، كون اتحاد جدة سيشارك ممثلا عن البلد المنظم ويضم حاليا كوكبة من النجوم العالميين على رأسهم الفرنسي كريم بنزيما.

مباريات البطولة ستقام في مدينة جدة، الأمر الذي سيجعل مباريات فريق الاتحاد السعودي كاملة العدد وسيحصل على الدعم الذي ينتظره للذهاب بعيدا في البطولة.

وفي حال وصول اتحاد جدة إلى المباراة النهائية والتتويج باللقب، ستكون هذه اول نسخة لكأس العالم للأندية خارج قارتي أوروبا وأمريكا الجنوبية.