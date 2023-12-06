الإقالة الثالثة في 605 يوماً.. ماذا قدم كارلوس كيروش منذ رحيله عن منتخب مصر؟

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلن الاتحاد القطري لكرة القدم، اليوم الأربعاء، انتهاء تعاقده مع المدير الفني البرتغالي كارلوس كيروش.

وأنهى الاتحاد القطري تعاقده مع المدرب البرتغالي، قبل انطلاق بطولة كأس أمم آسيا التي ستقام في قطر.

ومن المقرر أن تبدأ كأس آسيا، في الـ12 من يناير القادم حتى 10 فبراير، على الأراضي القطرية.

وتعتبر هذه هي الإقالة الثالثة التي يتعرض لها كارلوس كيروش في غضون 605 يوماً منذ رحيله عن تدريب منتخب مصر.

وكان كيروش تولى تدريب منتخب مصر في 8 سبتمبر من عام 2021، ورحل عن قيادة المنتخب الوطني في 10 أبريل من عام 2022، بعد فشله في قيادة "الفراعنة" للتأهل إلى كأس العالم 2022.

ماذا قدم كارلوس كيروش منذ رحيله عن منتخب مصر؟

بشكل عام، قاد المدير الفني البرتغالي، منتخب مصر في إجمالي 20 مباراة، حقق الفوز في إجمالي 12 مباراة، بينما تعادل في 5 مباريات. وتعرض للهزيمة في 3 مباريات آخرى.

وأخفق كارلوس كيروش في قيادة منتخب مصر للتأهل إلى نهائيات كأس العالم 2022 التي أقيمت في قطر، بعد الخسارة من منتخب السنغال في التصفيات الفاصلة بركلات الترجيح، كما خسر نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية 2022 أمام منتخب السنغال أيضاً بركلات الترجيح.

وفشل المدرب البرتغالي في الوصول إلى نهائي بطولة كأس العرب، واكتفى بالمركز الرابع في البطولة بعد الخسارة من منتخب قطر في مباراة تحديد المركز الثالث بركلات الترجيح.

بعد رحيله عن تدريب منتخب مصر، تولى المدرب البرتغالي تدريب منتخب إيران لقيادته في بطولة كأس العالم 2022.

وخاض كيروش إجمالي 7 مباريات فقط مع منتخب إيران، حقق الفوز في 3 مباريات، وتعادل في مباراة، وخسر 3 مباريات.

وفشل المدرب البرتغالي في قيادة المنتخب الإيراني لتجاوز دور المجموعات في كأس العالم 2022، بعد خسارته أمام منتخب إنجلترا (6-2)، ومنتخب أمريكا (1-0)، وحقق فوز وحيد على المنتخب الويلزي (2-0)، ليرحل بعدها عن تدريب منتخب إيران.

وبعد رحيله عن تدريب منتخب إيران، قرر الاتحاد القطري، تعيين المدير الفني البرتغالي في 6 فبراير من عام 2023.

وقاد كيروش منتخب قطر في إجمالي 12 مباراة، حقق الفوز في 5 مباريات وتعادل في مباراتين وتعرض للهزيمة في 5 مباريات آخرى.

وودع المدرب البرتغالي برفقة المنتخب القطري بطولة الكأس الذهبية، من الدور ربع النهائي بعد الخسارة أمام منتخب بنما بنتيجة (4-0).

وقبل رحيله عن تدريب منتخب قطر، قاد العنابي لتحقيق انتصارين في بداية مشوار المنتخب القطري بالتصفيات المزدوجة لبطولتي كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027، أمام منتخب أفغانستان بنتيجة (8-1) ومنتخب الهند بنتيجة (3-0).