"من مسلسل الخونة إلى طبيب في نادي لوتون تاون".. حكاية الدكتور أموس أوجونكويا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

واجهة فريق لوتون تاون نظيره أرسنال، أمس الثلاثاء، ضمن لقاءات الجولة الخامسة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز، وانتهت المباراة بنتيجة 4-3 للجانرز.

وعندما كانت النتيجة 1-1، توجهت الكاميرا نحو مدرب لوتون روب إدواردز، ولكن كان خلفه شاب في الثلاثينات من عمره، وتساءل البعض من هذا الذي يجلس على دكة البدلاء.

وتبين أن هذا الشاب يدعى أموس، ويعمل كطبيب في نادي لوتون تاون، ويعد أصغر دكتور في الدوري الإنجليزي الممتاز.

حكاية أموس أوجونكويا طبيب لوتون تاون

كان أموس مهتمًا بالرياضة دائمًا، وعندما قرر أن يصبح طبيبًا عامًا، توصل أنه يريد الحصول على تخصص في مجال الأعمال.

وحصل على درجة الماجستير في الطب الرياضي والتمارين الرياضية وعمل في أندية كرة القدم لسنوات، ولكن هذا الصيف، تأهل ليصبح متخصصًا في الطب العام.

وأحد العوامل التي ساعدت أموس في الوصول إلى هدفه هي ممارسة عملة خارج النادي أيضا، حيث يباشر العمل من عيادته الخاصة ثلاث أيام أسبوعيًا.

وتقام معظم مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز يوم السبت، وإذا اضطر إلى تغيير أيام عيادته، فإن عمله الخاص يتيح له المرونة التي يحتاجها للقيام بذلك.

وبدأت شهرته عام 2023 بعد ظهوره التلفزيوني في مسلسل The Traitors الذي يُعرض على قناة BBC، وواصل أموس العمل في ممارسته بينما كان أيضًا طبيب لفريق كولشيستر يونايتد.

وبعدها تم تعيينه كأحد أفراد الطاقم الطبي في فريق لوتون تاون الصاعد حديثاً للدوري الإنجليزي الممتاز، حيث أصبح أصغر دكتور بين الـ20 ناديًا في البريميرليج.

ووفقًا لموقع الكلية الملكية للممارسين العامين، كان البالغ من العمر 31 عامًا طبيبًا لنادي كولشيستر يونايتد في الدوري الدرجة الثانية قبل أن يتم تعيينه في لوتون، وهو يعمل أيضًا كطبيب عام.