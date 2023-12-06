اخبار الرياضه

"من مسلسل الخونة إلى طبيب في نادي لوتون تاون".. حكاية الدكتور أموس أوجونكويا

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

واجهة فريق لوتون تاون نظيره أرسنال، أمس الثلاثاء، ضمن لقاءات الجولة الخامسة عشر من الممتاز، وانتهت المباراة بنتيجة 4-3 للجانرز.

وعندما كانت النتيجة 1-1، توجهت الكاميرا نحو مدرب لوتون روب إدواردز، ولكن كان خلفه شاب في الثلاثينات من عمره، وتساءل البعض من هذا الذي يجلس على دكة البدلاء.

20231206_172459

وتبين أن هذا الشاب يدعى أموس، ويعمل كطبيب في نادي لوتون تاون، ويعد أصغر دكتور في الدوري الإنجليزي الممتاز.

حكاية أموس أوجونكويا طبيب لوتون تاون

كان أموس مهتمًا بالرياضة دائمًا، وعندما قرر أن يصبح طبيبًا عامًا، توصل أنه يريد الحصول على تخصص في مجال الأعمال.

وحصل على درجة الماجستير في الطب الرياضي والتمارين وعمل في أندية كرة القدم لسنوات، ولكن هذا الصيف، تأهل ليصبح متخصصًا في الطب العام.

366425303_3386558041656145_8788828761792853533_n

وأحد العوامل التي ساعدت أموس في الوصول إلى هدفه هي ممارسة عملة خارج النادي أيضا، حيث يباشر العمل من عيادته الخاصة ثلاث أيام أسبوعيًا.

وتقام معظم مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز يوم السبت، وإذا اضطر إلى تغيير أيام عيادته، فإن عمله الخاص يتيح له المرونة التي يحتاجها للقيام بذلك.

وبدأت شهرته عام 2023 بعد ظهوره التلفزيوني في مسلسل The Traitors الذي يُعرض على قناة BBC، وواصل أموس العمل في ممارسته بينما كان أيضًا طبيب لفريق كولشيستر يونايتد.

20231206_160102

وبعدها تم تعيينه كأحد أفراد الطاقم الطبي في فريق لوتون تاون الصاعد حديثاً للدوري الإنجليزي الممتاز، حيث أصبح أصغر دكتور بين الـ20 ناديًا في البريميرليج.

ووفقًا لموقع الكلية الملكية للممارسين العامين، كان البالغ من العمر 31 عامًا طبيبًا لنادي كولشيستر يونايتد في الدوري الدرجة الثانية قبل أن يتم تعيينه في لوتون، وهو يعمل أيضًا كطبيب عام.

الكلمات الدلائليه
محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا