بعضهم رفض تمثيل منتخب مصر.. أبرز اللاعبين المزدوجي الجنسية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

يحمل لاعب بروسيا دورتموند السابق وفرنسفاروش المجري الحالي الجنسية المصرية بالإضافة إلى 5 جنسيات أخرى وهم، الألمانية، التركية، المغربية، البرازيلية، اللاتفية، لكن اللاعب لن يمثل منتخب مصر، وفقا لما صرح به وكيله لـ"الخليج 365".

ولدى لاعبون آخرون جنسيات أخرى ويرتدون قميص منتخب مصر، منهم من اعتزل كرة القدم والآخر يلعب حتى الآن.

سام مرسي

يحمل سام مرسي الجنسيتين المصرية والإنجليزية وانضم إلى منتخب مصر للمرة الأولى في أغسطس 2016، كما أنه كان من ضمن القائمة المسافرة إلى روسيا في كأس العالم 2018.

رامي شعبان

ارتدى حارس المرمى رامي شعبان قميص منتخب السويد في كأس العالم 2006، رغم أنه يحمل الجنسية المصرية وأبدى رغبته في أكثر من مناسبة بتمثيل منتخب الفراعنة.

لدى لاعب الزمالك السابق حسين ياسر المحمدي جنسيتين، المصرية والقطرية، لكنه لم يمثل المنتخب المصري وشارك مع منتخب قطر عام 2002.

آدم العبد

انضم آدم العبد إلى قائمة منتخب مصر في مباراة الكاميرون الودية عام 2012، رغم أنه يحمل الجنسيتين المصرية والإنجليزية، إلا أنه فضل تمثيل منتخب الفراعنة.

ستيفان الشعراوي

كما رفض ستيفان الشعراوي لاعب نادي روما السابق تمثيل منتخب مصر للشباب في كأس العالم، رغم امتلاكه للجنسية وفضل اللعب مع منتخب إيطاليا.

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