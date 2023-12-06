في حضور سيلمان.. جلسة هامة لمعتمد جمال مع لاعبي الزمالك بعد تأجيل مواجهة الاتحاد

محمد اسماعيل - القاهرة - واصل الفريق الأول لنادي الزمالك التدريبات الجماعية اعصر اليوم الأربعاء على ملعب النادي استعداداً لمواجهة ساجرادا الأنجولي في كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وعقد معتمد جمال القائم بأعمال المدير الفني للفريق، جلسة مهمة مع اللاعبين، وتحدث عن الأحداث الأخيرة الخاصة بمواعيد المباريات للفريق وتأجيل مواجهة الاتحاد السكندري في الدوري وتقديم موعد مباراة ساجرادا، و طالبهم بعدم الانشغال بهذه الأمور والتركيز فقط في التدريبات بجدية.

وشدد "معتمد" على ضرورة الاستعداد بجدية لمواجهة السبت أمام ساجرادا الأنجولي، من أجل الفوز وحصد الثلاث نقاط لمواصلة مسيرة الانتصارات في الكونفدرالية والوصول للنقطة التاسعة.

وأوضح أنه يثق في إمكانيات وخبرات لاعبي الزمالك في التعامل مع أي مباراة، وفي نهاية الجلسة شرح بعض الأمور الفنية التي سيتم التدريب عليها في مران اليوم استعداداً للمباراة المرتقبة أمام بطل أنجولا.

وفي المقابل شهد المران تواجد أحمد سليمان عضو مجلس الإدارة والمشرف على الكرة، في مران من أجل دعم ومساندة الفريق قبل المواجهة المقبلة أمام ساجرادا الأنجولي.

واطمأن أحمد سليمان من عبد الواحد السيد مدير الكرة بالفريق على كافة التفاصيل والترتيبات الخاصة بالاستعداد للقاء بطل أنجولا.