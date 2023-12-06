الامارات | نيوكاسل يخسر خدمات حارسه لـ 4 أشهر

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال إيدي هاو، مدرب فريق نيوكاسل الإنجليزي لكرة القدم، اليوم إن حارس مرمى الفريق نيك بوب سيغيب "نحو 4 أشهر" عن الملاعب. وأصيب بوب بخلع في كتفه الأيسر، في أحدث إصابة يتعرض لها الفريق ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز. ودخل بوب في سباق مع الزمن من أجل التواجد ضمن قائمة منتخب إنجلترا، المشاركة في نهائيات كأس الأمم الأوروبية بألمانيا صيف العام المقبل (يورو 2024)، حيث تنطلق المسابقة القارية في يونيو القادم.

وتعرض بوب (31 عاما) للإصابة، عندما سقط أثناء تصديه لتسديدة لاعب مانشستر يونايتد سيرجيو ريجيلون، في مباراة الفريقين الأخيرة بالدوري الإنجليزي.

وكشف هاو في تصريحات نقلها الموقع الألكتروني الرسمي لنيوكاسل أن بوب سيحتاج للخضوع لجراحة. وأشار مدرب نيوكاسل "العملية الجراحية لم تتم بعد، لكننا نتوقع ابتعاده عن الفريق لمدة 4 أشهر تقريبا، لذا فهي ضربة كبيرة لنا ولكننا توقعنا بها بعد المباراة".

وشدد هاو "من المحبط بالتأكيد أن تأتي الإصابة في هذه المرحلة من الموسم. تنتظرنا العديد من المباريات والمواجهات المرتقبة في الفترة المقبلة، من الواضح أن بطولة أمم أوروبا أمامه أيضا. لقد كان متمسكا بأمله في المشاركة بها، ولا يزال الأمل يراوده للتواجد فيها".

وسيتولى السلوفاكي الدولي مارتن دوبرافكا، حراسة عرين نيوكاسل لتعويض غياب بوب، كما يضم هاو حارس مرمى ليفربول السابق لوريس كاريوس في التشكيلة. وربطت تقارير إخبارية نيوكاسل بالتعاقد مع الإسباني ديفيد دي خيا، حارس مرمى مانشستر يونايتد، الذي مازال بلا ناد حاليا، لكن هاو قال إنه لم تجر مفاوضات للتعاقد معه بعد.