كلوب يعلن التشكيل الرسمي لليفربول أمام شيفيلد

الشارقة - اميمة ياسر - أعلن الجهازان الفنيان لفريقا شيفيلد يونايتد ضد ليفربول التشكيل الرسمي للمباراة التي ستقام في تمام التاسعة والنصف مساء اليوم الأربعاء على ملعب "برامول لين" ضمن منافسات الجولة 15 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الحالي 2023-24.

وجاء تشكيل شيفيلد يونايتد كالتالي:

حراسة المرمى: ويسلي فورينجهام.

خط الدفاع: جايدن بوجلي، أنيل، أوستون تراستي، جاك روبينسون، أندري بروكس.

خط الوسط: جيمس مكاتي، فينيسيوس سوزا، جوستافو هامر.

خط الهجوم: كاميرون أرشير، ويليام أوسولا.

بينما جاء تشكيل ليفربول كالتالي:

حراسة المرمى: كيليهير.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، ابراهيما كوناتي، فيرجيل فان دايك، جو جوميز.

خط الوسط: سوبوسلاي، واتارو اندو، ماك أليستر.

خط الهجوم: محمد صلاح، كودي جاكبو، لويس دياز