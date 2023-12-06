رئيس نادي فيوتشر يحفز اللاعبين قبل مواجهة اتحاد العاصمة

ياسر رشاد - القاهرة - حرص الدكتور وليد دعبس رئيس مجلس إدارة نادي مودرن فيوتشر على حضور مران الفريق مساء اليوم الأربعاء من أجل تحفيز اللاعبين قبل مواجهة اتحاد العاصمة الجزائري في الكونفيدرالية.

وهنأ دكتور وليد دعبس الجهاز الفني واللاعبين على الروح العالية التي ظهروا بها أمام الهلال الليبي يوم الأحد المنقضي وحصد ثلاثة نقاط هامة في مشوار الفريق بدور المجموعات، وطالبهم بالظهور بنفس الروح أمام اتحاد العاصمة الجزائري الأحد المقبل، وذلك في حضور هيثم عرابي الرئيس التنفيذي للنادي والمهندس هشام حافظ عضو مجلس الإدارة وعلاء ميهوب مدير الكرة.

كما تعهد اللاعبين ببذل قصارى جهدهم أمام اتحاد العاصمة الجزائري في مواجهة الأحد المقبل بالكونفدرالية.

ويحل فريق مودرن فيوتشر ضيفًا على إتحاد العاصمة الجزائري الأحد المقبل في تمام التاسعة مساءً بتوقيت مصر على ملعب 5 جويلية بالعاصمة الجزائرية، في إطار منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.