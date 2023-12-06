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قائمة مانشستر سيتي في كأس العالم للأندية.. جوارديولا يضم دي بروين

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ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" اليوم الأربعاء، عن قوائم الفرق المشاركة في كأس العالم للأندية 2023 في .

وشهدت قائمة فريق مانشستر سيتي تواجد النجم البلجيكي كيفين دي بروين في القائمة رغم عدم تعافيه من الإصابة.

 

قائمة مانشستر سيتي في كأس العالم للأندية 2023

حراسة المرمى: ستيفن أورتيجا – إيدرسون مورايش – سكوت كارسون.

الدفاع: كايل ووكر – روبن دياز – جون ستونز – ناثان أكي – سيرخيو جوميز – يوشكو جفارديول – مانويل أكانجي – ريكو لويس.

الوسط: كالفين فيليبس – ماتيو كوفاشيتش – رودري – كيفين دي بروين – بيرناردو سيلفا – ماتيوش نونيز – فيل فودين.

الهجوم: إرلينج هالاند – جيريمي دوكو – خوليان ألفاريز – أوسكار بوب.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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