قائمة اتحاد جدة بكأس العالم للأندية.. تواجد حجازي وبنزيما وكانتي

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" اليوم الأربعاء، عن قوائم الفرق المشاركة في كأس العالم للأندية 2023 في السعودية.

وشهدت قائمة فريق اتحاد جدة تواجد المحترف المصري وقائد الفريق السعودي أحمد حجازي فيها بعد شفائه من الإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

كما شهدت القائمة تواجد كريم بنزيمة ونجولو كانتي وفابينيو وعبد الرزاق حمد الله ورومارينيو وجوتا.

وجاءت قائمة اتحاد جدة كاملة والتي ضمت 23 لاعبا كالتالي:

في حراسة المرمى: عبد الله المعيوف- مارسيلو جروهي- أسامة المرمش

في الدفاع: عمر حوساوي- لويز فيليبي- زكريا حوساوي- مهند الشنقيطي- حسن كادش- أحمد حجازي- أحمد بامسعود

في الوسط: سلطان الفرحان- نجولو كانتي- فابينيو- إيجور كورنادو- جوتا- فيصل الغامدي- مروان الشافي- عبد الرحمن العبود- مد الله العليان- صالح الجمعان

في الهجوم: كريم بنزيمة- رومارينيو- عبد الرزاق حمد الله