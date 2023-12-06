تشكيل ليفربول الرسمي أمام شيفيلد يونايتد.. محمد صلاح في الهجوم

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن المدير الفني يورجن كلوب تشكيل فريق ليفربول الأساسي الذي سيبدأ به مواجهة اليوم ضد شيفيلد يونايتد في المباراة التي ستجمع بينهما على ملعب برامول لين ضمن منافسات الأسبوع 15 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وجاءت تشكيلة ليفربول لمواجهة شيفيلد يونايتد كالأتي:

حارس المرمى: كيليهر

الدفاع: ترينت، فان دايك، كوناتي، غوميز

الوسط: إندو، ماك أليستر، سوبوسلاي

الهجوم: صلاح، دياز، غاكبو

4 أرقام قياسية تنتظر محمد صلاح عبر بوابة شيفيلد

بات محمد صلاح على مقربة من معانقة أرقام تاريخية وقياسية مع ليفربول حال هز شباك فريق شيفيلد "العنيد" الذي لم يسجل "مو" أمامه سوى هدف وحيد.

ينتظر محمد صلاح 4 أرقام مميزة حال تسجيله هدفا في شباك شيفيلد، حيث سيصل إلى الهدف رقم 200 في مسيرته مع ليفربول في كافة المسابقات.

بالإضافة إلى ذلك سيصل "مو" صلاح إلى الهدف رقم 150 في مسابقة الدوري الإنجليزي مع مختلف الأندية الإنجليزي التي لعب لها (تشيلسي- ليفربول).

كما سيعادل محمد صلاح رقم مايكل أوين نجم ليفربول السابق، ويصبح عاشر الهدافين التاريخيين في الدوري الإنجليزي، بالإضافة إلى أنه سيصبح خامس لاعب في صفوف الريدز يصل إلى 200 هدف بعد إيان راش، وروجر هانت وجوردن هودجسون، وبيلي ليدل.

ووصل محمد صلاح إلى 10 أهداف مع ليفربول في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم، بالإضافة لصناعة 6 أهداف آخرين.