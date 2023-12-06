كانتي يغادر مع بعثة الاتحاد لمواجهة ضمك في الدوري السعودي

ياسر رشاد - القاهرة - غادر النجم الدولي الفرنسي نجولو كانتي لاعب وسط فريق الاتحاد السعودي مع بعثة النمور إلى مدينة أبها استعدادًا لمواجهة ضمك المقرر لها غدًا في الدوري السعودي للمحترفين.

يستعد فريق الاتحاد لخوض مواجهة مهمة ضد فريق ضمك مساء غد الخميس على ملعب استاد مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية (المحالة) في إطار منافسات الجولة 16 من دوري روشن.

وأكدت الفحوصات الطبية أن اللاعب تماثل للشفاء بشكل تام وأصبح جاهزًا للمشاركة في مباريات الفريق بعد الإصابة التي أبعدته عن المشاركة خلال الفترة الأخيرة.

يخوض فريق الاتحاد المباراة وهو في المركز الرابع في جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين برصيد 28 نقطة حصدها من 15 مباراة بواقع 8 انتصارات و4 تعادلات، بينما خسر 3 مواجهات.

على الجهة المقابلة بدخل فريق ضمك المباراة بروح معنوية عالية بعد الفوز على الفيحاء وأبها في أخر جولتين، ويحتل ضمن المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري برصيد 21 نقطة.

موعد مباراة الاتحاد وضمك والقناة الناقلة :

مباراة الاتحاد ضد ضمك ستقام غدًا الخميس في تمام الساعة 5:00 مساءً بتوقيت القاهرة، 6:00 بتوقيت مكة المكرمة، وستذاع عبر قناة SSC HD الحاصلة على حقوق بث دوري روشن السعودي هذا الموسم.