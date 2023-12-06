حقيقة اهتمام إشبيلية بضم نجم النصر السعودي

انتشرت أنباء عن اهتمام نادي إشبيلية الإسباني، بالتعاقد مع سيكو فوفانا، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وارتبط اسم فوفانا بالانتقال إلى العديد من الأندية الأوروبية، وسط رغبة كبيرة لدى اللاعب بالعودة إلى أوروبا خلال الفترة المقبلة.

وأوضحت مصادر أن نادي إشبيلية لم يتقدم بأي عروض لضم فوفانا، ولم يتحدث عن الأمر من قريب أو بعيد، مشيرة إلى أن لويس كاسترو المدير الفني لفريق النصر السعودي، يقوم بتقييم اللاعب خلال الفترة الحالية.

اقرأ أيضًا.. الاهلي السعودي يتحرك لضم ليفاندوفسكي

وأشارت إلى أن هناك احتمالية لرحيل فوفانا عن النصر في يناير، ولكن انتقاله إلى إشبيلية، فإنه لا يوجد شيء رسمي حتى الآن.

وكان سيكو فوفانا قد انضم إلى النصر السعودي في فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادمًا من فريق لانس الفرنسي.