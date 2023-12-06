رد حاسم من ضمك السعودي بخصوص التعاقد مع محمد الشناوي

رد نادي ضمك السعودي، على الأنباء المتداولة حول الدخول في مفاوضات مع محمد الشناوي، حارس مرمى النادي الاهلي، لضمه في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وكانت انتشرت تقارير خلال الساعات الماضية، حول دخول نادي ضمك السعودي في مفاوضات مع محمد الشناوي لضمه في يناير.

وأوضحت التقارير أن النادي السعودي، قدم عرضًا بقيمة 3.5 مليون دولار، للظفر بخدمات حارس الاهلي في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

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وقال صلاح العرفج المسؤول الإعلامي لفريق ضمك، في تصريحات صحفية، إن ما يتردد لم يحدث نهائيًا وغير صحيح.

وأشار إلى أن ضمك لم يقدم عرضًا بمقابل 3 ملايين ونصف مليون دولار لضم محمد الشناوي أو أي حارس غيره في مصر.

وأكد أن الفريق السعودي لا يبحث في الوقت الحالي عن حارس مرمى كما يترد.

وفي سياق آخر، يستعد الاهلي لمواجهة نظيره شباب بلوزداد الجزائري، والمقرر لها يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مجموعات دوري أبطال أفريقيا.