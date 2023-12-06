اخبار الرياضه

رد حاسم من ضمك السعودي بخصوص التعاقد مع محمد الشناوي

0 نشر
0 تبليغ

محمد الشناوي - الأهلي

محمد الشناوي - الأهلي

رد نادي ضمك السعودي، على الأنباء المتداولة حول الدخول في مفاوضات مع محمد الشناوي، حارس مرمى النادي الاهلي، لضمه في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وكانت انتشرت تقارير خلال الساعات الماضية، حول دخول نادي ضمك السعودي في مفاوضات مع محمد الشناوي لضمه في يناير.

وأوضحت التقارير أن النادي السعودي، قدم عرضًا بقيمة 3.5 مليون دولار، للظفر بخدمات حارس الاهلي في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

أقرأ أيضًا.. وأرسنال يراقبان جوهرة ليفركوزن الألماني

وقال صلاح العرفج المسؤول الإعلامي لفريق ضمك، في تصريحات صحفية، إن ما يتردد لم يحدث نهائيًا وغير صحيح.

وأشار إلى أن ضمك لم يقدم عرضًا بمقابل 3 ملايين ونصف مليون دولار لضم محمد الشناوي أو أي حارس غيره في مصر.

وأكد أن الفريق السعودي لا يبحث في الوقت الحالي عن حارس مرمى كما يترد.

وفي سياق آخر، يستعد الاهلي لمواجهة نظيره شباب بلوزداد الجزائري، والمقرر لها يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مجموعات دوري أبطال أفريقيا.

الكلمات الدلائليه
مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا