بطلب من فيتوريا.. وديتان لـ منتخب مصر قبل أمم أفريقيا

طلب البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لـ منتخب مصر خوض مباراتين وديتين قبل انطلاق منافسات بطولة أمم أفريقيا.

ويستعد منتخب مصر لخوض مباريات أمم أفريقيا التي تقام في كوت ديفوار في يناير من العام المقبل.

وحدد فيتوريا يوم 3 يناير المقبل موعداً لإنطلاق معسكر الفراعنة، استعداداً لبطولة أمم أفريقيا والتي تنطلق يوم 13 من نفس الشهر.

أقرأ أيضاً- رد حاسم من ضمك السعودي بخصوص التعاقد مع محمد الشناوي

واقترح مدرب منتخب مصر روي فيتوريا خوض مباراتين ودتيتين خلال فترة المعسكر.

وكثف الاتحاد المصري لكرة القدم مفاوضاته لخوض مباراتين أمام احدى منتخبات الصف الثاني في افريقيا.