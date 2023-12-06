ترتيب الدوري السعودي والهدافين قبل الجولة الـ16

يقدم موقع “365 كورة” جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين والهدافين قبل انطلاق منافسات الجولة السادسة عشر من المسابقة.

تنطلق غداً الخميس الموافق 7 ديسمبر منافسات الجولة السادسة عشر من الدوري السعودي، حيث يلتقي الاتحاد مع نظيرة ضمك، ويواجه الحزم الفتح، بينما يلتقي الشباب مع الاتفاق.

ينفرد الهلال بصدارة ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 41 نقطة بفارق كبير عن النصر أقرب منافسيه.

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ترتيب الدوري السعودي

1- الهلال 42 نقطة

2- النصر 34

3- الاهلي 30

4- الاتحاد 28

5- التعاون 28

6- الفتح 24

7- الاتفاق 23

8- ضمك 21

9- الفيحاء 19

10- الوحدة 19

11- الطائي 17

12- الشباب 16

13- الرياض 16

14- الخليج 13

15- الأخدود 13

16- أبها 13

17- الرائد 12

18- الحزم 8

ترتيب هدافي دوري روشن

1- كريستيانو رونالدو – النصر – 15 هدف.

2- ألكسندر ميتروفيتش – الهلال – 11.

3- مالكوم (الهلال)، جورج كيفن نكودو – (ضمك) 9.

4- كريم بنزيما (اتحاد جدة)، أندرسون تاليسكا (النصر)، أوديون إيجالو (الوحدة)، بيرنارد مينساه (الطائي) برصيد 8.

5- موسى ديمبيلي (الاتفاق)، مراد باتنا (الفتح) سالم الدوسري (الهلال) 7.

6- عبد الرزاق حمد الله – اتحاد جدة – 6.