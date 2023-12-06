منافس الاهلي.. لاعب فلومينينسي البرازيلي يثير الجدل بتصريحات عن كأس العالم للأندية

أكد صامويل تشافييه “ساموكا”، لاعب فريق فلومينينسي البرازيلي، بطل كأس ليبرتادوريس، أن فريقه قادم للمشاركة في كأس العالم للأندية، وعينه على الفوز باللقب.

ومن المقرر أن تقام النسخة العشرين من مونديال الأندية في السعودية خلال الفترة من 12 إلى 22 ديسمبر الجاري.

وقال ساموكا في حوار أجراه معه الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”: “كل فريق يشارك في كأس العالم للأندية مؤهل ليفوز باللقب، والأمر نفسه ينطبق علينا، لن نعرف من سنواجه في الدور قبل النهائي ولكننا سوف نذهب إلى السعودية للبحث عن اللقب وسنقاتل بقوة لحصده “.

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وأضاف اللاعب البرازيلي: لدينا آمال كبيرة، وأنا حقا متحمس لأن المشاركة في كأس العالم للأندية كانت حلما ،والآن نحن جاهزون لتمثيل فلومينيسي ضد أفضل الفرق في العالم”.

ولم ينس صاحب الـ 33 عاما الإشادة بالمرشح الأقوى للفوز باللقب فريق مانشستر سيتي ومدربه جوسيب جوارديولا، قائلا “إنهم أحد أفضل الفرق في العالم وجوارديولا أحد أفضل المدربين في العالم، مانشستر سيتي يلعب بأسلوب فريد من نوعه ويمتازون بالانسجام الشديد لأنهم يلعبون سويا منذ سنوات”.

وتابع: “لكننا رأينا العديد من الفرق البرازيلية الأخرى التي تفوز باللقب”.

وكان فريق كورينثيانز البرازيلي آخر فريق غير أوروبي فاز بكأس العالم للأندية في عام 2012، وقبلها فاز فريقا ساو باولو وإنترناسونال باللقب في عامي 2005 و2006 بخلاف تتويج كورينثيانز بأول نسخة في عام 2000.

وبشأن المواجهة المحتملة ضد اتحاد جدة في الدور قبل النهائي، قال تشافييه: “أتابع الكثير من مباريات الدوري السعودي منذ سنوات طويلة، ونعرف الكثير من لاعبيهم سواء كان الاتحاد أو أندية أخرى، نحن جاهزون وسنبذل قصارى جهدنا لتحقيق الفوز”.