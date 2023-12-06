تقارير: أزمة تضرب ضفوف شباب بلوزداد قبل مواجهة الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

كشفت تقارير جزائرية، عن أزمة ضربت فريق شباب بلوزداد الجزائري، قبل المواجهة المرتقبة أمام الأهلي في دوري أبطال أفريقيا.

ويستضيف الأهلي نظيره شباب بلوزداد الجمعة القادمة على ملعب برج العرب، في إطار منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وذكرت صحيفة "الخبر" الجزائرية، خروج لاعبين اثنين من قائمة فريق شباب بلوزداد، التي ستواجه الأهلي بسبب تعرضهما للإصابة.

وأوضحت "الخبر" الجزائرية، فإن المدافعين هما شعيب كداد ويوسف لعوافي، سيغيبان عن المباراة القادمة، بعد تعرضهما للإصابة خلال مواجهة ميدياما الغاني في الجولة الماضية.

وحقق ميدياما الغاني الفوز على شباب بلوزداد بهدفين مقابل هدف.

ويتصدر الأهلي ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط، من فوز وتعادل، وفي المركز الثاني والثالث شباب بلوزداد وميدياما على الترتيب بثلاثة نقاط لكل فريق، فيما يتذيل يانج أفريكانز التنزاني الترتيب برصيد نقطة وحيدة.

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