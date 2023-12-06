بالأسماء.. "فيفا "يعلن قائمة الأهلي المشاركة في كأس العالم للأندية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- معتز عباس:

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن قائمة فريق كرة القدم بالنادي الأهلي، والتي ستشارك رسميًا في كأس العالم للأندية 2023 والمقامة بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

وتقام بطولة كأس العالم للأندية في الفترة من 12 ديسمبر حتى 22 ديسمبر، حيث يواجهة الأهلي الفائز من مباراة الافتتاح بين الاتحاد السعودي، وأوكلاند سيتي.

وجاءت القائمة كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، حمزة علاء.

خط الدفاع: خالد عبد الفتاح، رامي ربيعة، ياسر ابراهيم، أكرم توفيق، علي معلول، محمد هاني، محمد عبدالمنعم.

خط الوسط: مروان عطية، حسين الشحات، اليو ديانج ، عمرو السولية، محمد مجدي أفشة، امام عاشور، كريم فؤاد، طاهر محمد طاهر، كريم الدبيس، احمد كوكا.

خط الهجوم: محمود عبدالمنعم كهربا، أنتوني موديست، بيرسي تاو.

أسماء المستبعدين من قائمة الأهلي

وشهدت القائمة استبعاد وغياب كلًا من: صلاح محسن وأحمد عبدالقادر، ومحمد الضاوي كريستو، ومصطفى مخلوف، رضا سليم ومحمود متولي وكريم نيدفيد.

أسماء الجهاز الفني للنادي الأهلي:

مارسيل كولر، المدير الفني.

سامي قمصان، مدرب مساعد.

هارالد جامبيرلي مساعد مدرب.

كارلوس بيرنيجر مساعد مدرب ومحلل أداء.

مدرب حراس ميشيل يانكون.

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