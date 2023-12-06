فانتازي.. انخفاض سعر ثنائي أرسنال اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

شهد اليوم الأربعاء انخفاض سعر ثنائي أرسنال بن وايت وآرون رامسديل، حيث تتغير أسعار اللاعبين ارتفاعًا أو انخفاضًا بقيمة 100 ألف جنيه إسترليني يوميا، وفقا لمستوى اللاعب ونسب البيع والشراء في الجولات السابقة.

ويستعرض لكم موقع "الخليج 365" أسعار اللاعبين التي تغيرت اليوم 6 ديسمبر وفقًا للموقع الرسمي فانتازي الدوري الإنجليزي:

لاعبون ارتفعت أسعارهم

كونستانتينوس تسيميكاس (ليفربول) 4.9 مليون جنيه إسترليني.

ألكسندر إيزاك (نيوكاسل) 7.6 مليون جنيه إسترليني.

هوانج هي تشان (ولفرهامبتون) 5.7 مليون جنيه إسترليني.

لاعبون انخفضت أسعارهم

آرون رامسديل (أرسنال) 4.6 مليون جنيه إسترليني.

بن وايت (آرسنال) 5.6 مليون جنيه إسترليني.

روبن أولسن (أستون فيلا) 3.9 مليون جنيه إسترليني.

يواكيم أندرسن (كريستال بالاس) 5.1 مليون جنيه إسترليني.

إيبريتشي إيزي (كريستال بالاس) 6 مليون جنيه إسترليني.

أمادو أونانا (إيفرتون) 4.7 مليون جنيه إسترليني.

مادس أندرسن (لوتون) 3.9 مليون جنيه إسترليني.

كارلتون موريس (لوتون) 5.2 مليون جنيه إسترليني.

تايو أوونيي (نوتنجهام فورست) 6.3 مليون جنيه إسترليني.

موسى ديابي (أستون فيلا) 6.7 مليون جنيه إسترليني.

راسموس هويلاند (مانشستر يونايتد) 6.9 مليون جنيه إسترليني.

جيمس وارد براوس (وست هام) 6.1 مليون جنيه إسترليني.