منافس الأهلي المحتمل.. الفيفا يعلن قائمة مانشستر سيتي المشاركة في مونديال الأندية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قائمة فريق مانشستر سيتي المشاركة في كأس العالم للأندية 2023، والمقام في السعودية بالفترة ما بين 12 ديسمبر و 22 من نفس الشهر.

وشهدت القائمة تواجد صانع الألعاب البلجيكي كيفن دي بروين، رغم تصريحات اللاعب التي أكد فيها غيابه عن مونديال الأندية وعودته في شهر يناير المقبل.

وجاءت قائمة مانشستر سيتي لكأس العالم للأندية 2023 كالآتي:

حراسة المرمى: إيديرسون، سكوت كارسون، ستيفان أورتيجا.

خط الدفاع: كايل ووكر، جون ستونز، روبين دياز، ناثان آكي، جفارديول، مانويل أكانجي، ريكو لويس، سيرخيو جوميز.

خط الوسط: كالفين فيليبس، كوفاشيتش، رودري، كيفن دي بروين، جاك جريليش، برناردو سيلفا، ماتيوس نونيس، فيل فودين.

خط الهجوم: إيرلينج هالاند، أوسكار بوب، جوليان ألفاريز، جيريمي دوكو.

جدير بالذكر، تقام المباراة الافتتاحية لمونديال الأندية، يوم 12 ديسمبر، حيث تقام مباراة اتحاد جدة ضد أوكلاند سيتي.