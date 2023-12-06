صلاح أساسيًا.. ليفربول يعلن تشكيل مواجهة شيفيلد

محمد اسماعيل - القاهرة - تقام مباراة ليفربول ضد شيفيلد يونايتد ضمن منافسات الجولة الـ15 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، على ملعب "برامول لين" في تمام التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

وأعلن يورجن كلوب المدير الفني عن تشكيل فريق ليفربول الرسمي لمواجهة شيفليد يونايتد مساء اليوم.

ويحتل ليفربول المركز الثاني في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 31 نقطة، فيما يأتي شيفيلد يونايتد بالمركز الأخير برصيد 5 نقاط.

تشكيل ليفربول اليوم أمام شيفيلد

حراسة المرمي: كيليهر.

خط الدفاع: جوميز - فان دايك - كوناتي - أرنولد.

خط الوسط: إندو - سوبوسلاي - ماك أليستر.

خط الهجوم: صلاح - جاكبو - دياز.

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