الدوري الإنجليزي.. جارناتشو يقود هجوم مانشستر يونايتد ضد تشيلسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

يستضيف مانشستر يونايتد نظيره تشيلسي، اليوم الأربعاء، ضمن مباريات الجولة الخامسة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز، في تمام الساعة العاشرة والربع مساء، على ملعب اولد ترافورد.

ويبدأ مدرب مانشستر يونايتد "تين هاج" المباراة بالتشكيل الرسمي:

حراسة المرمى: أونانا

خط الدفاع: دالوت، ماجواير، إيفانز، لوك شاو.

خط الوسط: ماكتومناي، أمرابط، برونو.

خط الهجوم: أنتوني، هويلاند، جارناتشو.

يحتل مانشستر يونايتد المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 24 نقطة، وبفارق 12 نقطة عن المتصدر أرسنال.

تشكيل فريق تشيلسي

وعلى الجانب الآخر يبدأ مدرب تشيلسي "ماوريسيو" المباراة بالتشكيل الرسمي:

حراسة المرمى: سانشيز

خط الدفاع: كولويل، تياجو سيلفا، كوكوريلا، ديساسي.

خط الوسط: كايسيدو، إنزو، بالمر.

خط الهجوم: ستيرلينج، جاكسون، مودريك.

ويحتل تشيلسي المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 19 نقطة، وبفارق 5 نقاط عن نظيره تشيلسي.