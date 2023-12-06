منافس الأهلي.. حجازي على رأس قائمة الاتحاد السعودي في مونديال للأندية

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، عن قائمة فريق الاتحاد السعودي المشاركة في كأس العالم للأندية 2023، والتي ستقام في المملكة العربية السعودية في الفترة من 12 حتى 22 ديسمبر الجاري.

ويواجه الاتحاد في افتتاح كأس العالم للأندية بمواجهة أوكلاند سيتي النيوزيلندي في الـ12 من شهر ديسمبر الجاري، ويلتقي الفائز من اللقاء مع الأهلي المصري في الدور الثاني.

وشهدت القائمة تواجد المدافع المصري الدولي أحمد حجازي وذلك عقب تعافيه من الإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة، التي منُي بها نهاية الموسم الماضية.

كما ضمت القائمة محترفي الاتحاد وهم: (كريم بنزيما ونجولو كانتي، فابينيو وعبد الرزاق حمد الله ورومارينيو وجوتا).

قائمة الاتحاد السعودي في كأس العالم للأندية:

حراسة المرمى: عبد الله المعيوف - مارسيلو جروهي - أسامة المرمش.

الدفاع: عمر حوساوي - لويز فيليبي - زكريا حوساوي - مهند الشنقيطي - حسن كادش - أحمد حجازي - أحمد بامسعود.

الوسط: سلطان الفرحان - نجولو كانتي - فابينيو - إيجور كورنادو - جوتا - فيصل الغامدي - مروان الشافي - عبد الرحمن العبود - مد الله العليان - صالح الجمعان.

الهجوم: كريم بنزيما - رومارينيو - عبد الرزاق حمد الله.

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