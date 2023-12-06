نادال واثق من تحقيق عودة "تنافسية"

الرياص - اسماء السيد - مدريد : أصرّ النجم الاسباني في كرة المضرب، رافايل نادال، انّه سيكون "منافسًا" عندما يعود الى الملاعب الشهر المقبل بعد غياب لنحو عام بداعي الاصابة.

وخضع الفائز بـ 22 بطولة كبرى الى جراحتين خلال العام الحالي بعد معاناته من اصابة في الورك.

الموسم الأخير

وقال إنّ العام المقبل قد يشهد موسمه الاخير قبل الاعتزال وأعلن الاسبوع الماضي انّه سيعود للمشاركة من بوابة دورة بريزبين التي تُعدّ محطة استعدادية لبطولة أستراليا المفتوحة اولى البطولات الاربع الكبرى.

وقال نادال في مقطع فيديو نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي "لا أعرف على أي مستوى (سيلعب)، ولا أعرف ما أتوقعه، ليس لدي أي فكرة، لكن لا أهتم الآن".

وتابع "أنا سعيد بالعودة وبحماس كبير لبذل الجهد الضروري للحصول على المتعة وأعتقد أنني سأكون قادرًا على المنافسة".

شارك نادال في بطولة استراليا المفتوحة للمرة الاخيرة في كانون الثاني/يناير الماضي، وخرج من الدور الثاني على يد الاميركي ماكنزي ماكدونالد.

وكان نادال قد أمل في وقت سابق بالعودة بالوقت المناسب للمشاركة في الدورات التي تقام على الملاعب الرملية ومنها بطولة فرنسا المفتوحة التي تعد المفضلة لديه حيث سبق ان تُوج بلقبها 14 مرة، الا انّه لم يتمكن من متابعة مشواره.

وتراجع اللاعب الاسباني الى المركز 664 على العالم اثناء غيابه.

وقال المصنف الأول على العالم سابقا "لقد كان عاما طويلا مررت فيه بمراحل عديدة، من محاولة العودة للمنافسة على الملاعب الرملية، أسبوعا بعد أسبوع، خيبة أمل بعد خيبة أمل".

وتابع "بالطبع كانت لدي الكثير من الشكوك، بالطبع كانت هناك لحظات بدا فيها من المستحيل أن تأتي هذه اللحظة، لكننا حافظنا على العمل والروح والأمل وأعتقد أنني مستعد".

وسبق لنادال ان فاز بلقب بطولة استراليا المفتوحة مرتين خلال مسيرته (2009 و2022).

إمكانية المنافسة

وبات نادال يتذيّل الصربي نوفاك ديوكوفيتش بعدد ألقاب البطولات الكبرى عبر التاريخ، حيث فاز الاخير بثلاثة القاب كبرى هذا العام في غياب نادال ليرفه غلّته الى 24.

وأضاف نادال "لقد حظيت أخيرًا بأسابيع تدريبية جيدة بمستوى يتيح لي إمكانية المنافسة مرة أخرى".

وتابع "لقد مررت بمراحل عديدة، لكن اليوم أعتقد أن الوقت قد حان، سأعود إلى بطولة لعبتها في الماضي، وأنا على دراية بها".

وأردف "أعلم أنها بطولة صعبة لكني أتمنى أن أكون جاهزا للمنافسة، لا أطمح إلى أي شيء آخر سوى أن أكون قادرا على المنافسة".