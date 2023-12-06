اخبار الرياضه

فيفا يعلن قائمة الأهلي في كأس العالم للأندية 2023

0 نشر
0 تبليغ

الشارقة - اميمة ياسر -   

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، عن قوائم الأندية المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2023.

وستنطلق منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2023 في المملكة العربية يوم 12 ديسمبر الجاري، وتستمر حتى 22 من نفس الشهر.

ويشارك الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية 2023 بوصفه بطلًا لدوري أبطال أفريقيا في نسخته الأخيرة.

وسيلتقي الأهلي في الدور ربع النهائي مع الفائز من مباراة الدور التمهيدي التي ستقام بين اتحاد جدة السعودي وأوكلاند سيتي النيوزيلندي يوم 12 ديسمبر الجاري.

وشهدت قائمة الأهلي استبعاد رضا سليم الذي يعاني من الإصابة في الكتف، بالإضافة إلى صلاح محسن الذي انضم للنادي الأهلي في فترة الانتقالات الأخيرة.

كما انضم للقائمة الوافد الجديد أنتوني موديست، القادم للفريق في صفقة انتقال حر، كما انضم أيضًا محمد عبد المنعم، الذي يغيب عن الفريق الأحمر في الوقت الحالي بسبب الإصابة.

واستبعد السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، 7 لاعبين من القائمة كالتالي: "كريم نيدفيد، محمود متولي، صلاح محسن، محمد الضاوي كريستو، أحمد عبد القادر، رضا سليم ومحمد زعلوك".

وضمت قائمة الأهلي 23 لاعبًا وهم:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، حمزة علاء، مصطفى شوبير.

الدفاع: خالد عبد الفتاح، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، أكرم توفيق، علي معلول، محمد عبد المنعم، كريم فؤاد، محمد هاني، كريم الدبيس.

الوسط: مروان عطية، حسين الشحات، أليو ديانج، عمرو السولية، محمد مجدي أفشة، إمام عاشور، طاهر محمد طاهر، أحمد نبيل كوكا.

الهجوم: محمود كهربا، بيرسي تاو، أنتوني موديست.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا