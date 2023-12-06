فيفا يعلن قائمة الأهلي في كأس العالم للأندية 2023

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، عن قوائم الأندية المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2023.

وستنطلق منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2023 في المملكة العربية السعودية يوم 12 ديسمبر الجاري، وتستمر حتى 22 من نفس الشهر.

ويشارك الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية 2023 بوصفه بطلًا لدوري أبطال أفريقيا في نسخته الأخيرة.

وسيلتقي الأهلي في الدور ربع النهائي مع الفائز من مباراة الدور التمهيدي التي ستقام بين اتحاد جدة السعودي وأوكلاند سيتي النيوزيلندي يوم 12 ديسمبر الجاري.

وشهدت قائمة الأهلي استبعاد رضا سليم الذي يعاني من الإصابة في الكتف، بالإضافة إلى صلاح محسن الذي انضم للنادي الأهلي في فترة الانتقالات الأخيرة.

كما انضم للقائمة الوافد الجديد أنتوني موديست، القادم للفريق في صفقة انتقال حر، كما انضم أيضًا محمد عبد المنعم، الذي يغيب عن الفريق الأحمر في الوقت الحالي بسبب الإصابة.

واستبعد السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، 7 لاعبين من القائمة كالتالي: "كريم نيدفيد، محمود متولي، صلاح محسن، محمد الضاوي كريستو، أحمد عبد القادر، رضا سليم ومحمد زعلوك".

وضمت قائمة الأهلي 23 لاعبًا وهم:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، حمزة علاء، مصطفى شوبير.

الدفاع: خالد عبد الفتاح، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، أكرم توفيق، علي معلول، محمد عبد المنعم، كريم فؤاد، محمد هاني، كريم الدبيس.

الوسط: مروان عطية، حسين الشحات، أليو ديانج، عمرو السولية، محمد مجدي أفشة، إمام عاشور، طاهر محمد طاهر، أحمد نبيل كوكا.

الهجوم: محمود كهربا، بيرسي تاو، أنتوني موديست.