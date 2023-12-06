الهلال يغرد في الصدارة ويبعثر أوراق النصر في دوري روشن

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يغرد فريق الهلال بصدارة ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين برصيد 41 نقطة، موسعا الفارق مع مطارده النصر إلى 7 نقاط بعد انتصاره بثلاثية نظيفة في جولة الرياض إكسبو التي استطاع من خلالها الزعيم فرض نفوذ وبسط قوته في ديربي الرياض المثير الذي سرق الأضواء عالميا بقيمته السوقية المليارية ونجومه الأكفاء في تشكيلة الفريقين.

في حين دك النادي الأهلي شباك مضيفه أبها بسداسية ثقيلة دون رد، هزت أركان فارس الجنوب، وكشفت سوء حاله، بينما عاد فريق الاتحاد لانتصاراته المحلية برباعية في شباك فريق الخليج، بقيادة مدربه الأرجنتيني مارسيلو غاياردو الذي لم يخسر في قيادته لرابع مباريات العميد منذ توليه الهلال في الصدارة دون خسارة

يعتبر فريق الهلال الفريق الوحيد الذي لم يتذوق طعم الخسارة بعد مرور 15 جولة من منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين، حتى وهو يلاقي نده التقليدي ومطارده على الصدارة جاره النصر ، بتغلبه بثلاثية نظيفة جاءت عن طريق الصربيين ميترفتش وسافيتش في مواجهة جاءت السيطرة في أغلب دقائقها للعالمي، ولكن الهلال تفوق بالخبرة وهدوء لاعبيه وبحنكة مدربه الداهية البرتغالي.

ويستعد المتصدر لخوض لقاء الطائي صائد الكبار على أرضه وبين جماهيره الجمعة، بينما سيواجهه النصر جاره الرياض بالعاصمة الرياض.

فرقة الرعب الأهلاوية تمطر شباك أبها

عادت فرقة الرعب الأهلاوية للانتصارات من جديد بعد أن أتخم الفريق الأهلاوي شباك مستضيفه أبها بسداسية أشكالا وألوانا، أكدت مركزه في ثالث ترتيب الدوري بثلاثين نقطة، إذ تنتظره مواجهة السبت أمام الرائد بملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بالشرائع، فيما يحل فريق أبها ضيفا على فريق الخليج غدا الجمعة على استاد مدينة الأمير محمد بن فهد بالدمام.

الاتحاد يستعيد نغمة الفوز

في مكة انتزعت فرقة النمور الاتحادية فوزا عريضا على فريق الخليج برباعية مقابل هدفين، كانت بمثابة الدافع للفريق آسيويا بضمانه التأهل عن مجموعته والمحفز قبل مواجهة ضمك خارج الأرض اليوم والتي ستكون إعدادا للفريق قبل أولى مبارياته في كأس العالم للأندية التي سيستضيفها بجدة أمام فريق أوكلاند سيتي النيوزلندي.

الأخدود يسقط الاتفاق

أسقط فريق الأخدود ضيفه الاتفاق بهدف دون رد مستفيدا من عاملي الأرض والجمهور، حيث سيطير لمواجهة الوحدة يوم السبت المقبل، في حين سيستضيف فريق الاتفاق فريق الشباب اليوم الخميس على ملعبه في مواجهة منتظرة ومرتقبة بين الفريقين.

ضمك يقلب الطاولة على الفيحاء

في مباراة دراماتيكية عاد فريق ضمك بانتصار ثمين من أمام مضيفه الفيحاء برباعية مقابل هدفين في مباراة مثيرة في تفاصيلها، ليستعد لاستضافة الاتحاد في أبها في مواجهة قوية يتطلع من خلالها مارد الجنوب لإسقاط العميد قبل حدث كأس العالم للأندية، في حين سيحل الفيحاء ضيفا على فريق التعاون غدا الجمعة والمنتصر بثنائية على الشباب في الجولة الماضية.

سلبية الحزم والرياض تؤزم موقفيهما

طغت السلبية على مواجهة الحزم والرياض، وهي النتيجة السلبية الوحيدة في الجولة 15، لتؤزم موقف الفريق في سلم ترتيب الدوري، حيث من المنتظر أن يستضيف الحزم فريق الفتح اليوم، فيما سيصطدم فريق الرياض بملاقاة فريق النصر الباحث عن التعويض بعد خسارته الكبيرة في ديربي الرياض.

أبرز أحداث الجولة 15 (جولة إكسبو الرياض):