شكرا لقرائتكم خبر إشادة أرجنتينية بتحفيز مدرب الاتحاد للاعبيه قبل مواجهة سباهان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أبرزت مواقع وصحف أرجنتينية الحديث التحفيزي لمدرب نادي الاتحاد، مارسيلو غاياردو، للاعبيه قبل مباراة الفريق أمام سباهان الإيراني، والتي انتهت بفوز اتحادي بنتيجة (2-1)، الاثنين، في الجولة السادسة والأخيرة من مرحلة المجموعات في دوري أبطال آسيا.

وقال موقع «clarin» الأرجنتيني «إن مدرب الاتحاد ألقى خطابا ناريا للاعبيه في غرفة تبديل الملابس قبل المواجهة الآسيوية الحاسمة، مؤكدا أن وصول غاياردو إلى «العميد» أدى إلى تحقيق نتائج جيدة، حيث بدأت بصمته الفنية تظهر على الفريق.

وذكرت صحيفة «lapaginamillonaria» أن خطاب غاياردو كان هائلا، وأشارت إلى أن حساب الاتحاد الرسمي عبر منصة «إكس» نشر مقتطفا من الحديث الذي أجراه المدرب الأرجنتيني مع لاعبيه في غرفة تبديل الملابس.

فيما أكد موقع «tntsports» الأرجنتيني أن مدرب ريفر بليت السابق حفز لاعبي الاتحاد بأفضل طريقة، وقال لهم «يجب أن نتحلى بعقلية الفوز. نريد أن نكون أول المجموعة.

لن تكون مباراة سهلة. دعونا نعمل كفريق واحد».

وكان لكلمات المدرب المولود في ميرلو بمقاطعة بوينس آيرس، أثرها الإيجابي على الفريق؛ إذ حقق الاتحاد الفوز في المباراة أمام منافس كان يمكن أن يحتل المركز الأول في المجموعة الثالثة لدوري أبطال آسيا في حال تحقيقه الانتصار.