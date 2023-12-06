ميسي الأول عالميا.. ورونالدو الثامن

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - صنف موقع 90 دقيقة الإنجليزي 25 لاعبا كأفضل لاعبي الكرة على مستوى العالم طوال تاريخهم الكروي، بناء على عدة معايير وضعها الموقع، حيث اجتمعت تلك المعايير في لاعبي خط الوسط والهجوم في 8 معايير فنية، في حين جاء تصنيف الحراس والمدافعين مشتركا مع التصنيف الأول في معيارين هما طول اللاعب في الملاعب ونيله للجزائز الفردية والجماعية مع المنتخبات والفرق التي شارك بها، وفي عدد الأهداف التي ولجت مرمى الفرق والمنتخبات التي شارك بها اللاعب. وخلت القائمة الـ 25 على مستوى العالم بحسب تصنيف الموقع الإنجليزي من اسم أي لاعب عربي وأفريقي، وآسيوي، بينما جاء اللاعب الأول على مستوى العالم دون أن تحدث المفاجأة المتمثلة بحامل بطولة كأس العالم الأخيرة 2022 بقطر الأرجنتيني لونيل ميسي الذي يلعب في صفوف ميامي الأمريكي، فيما حل قائد فريق النصر البرتغالي كريستيانو رونالدو ثامنا في القائمة. أفضل اللاعبين الـ25 في التاريخ:

01 ليونيل ميسي (الأرجنتين).

02 ديغو ماردونا (الأرجنتين).

03 بيليه (البرازيل).

04 فرانك بيكنباور (ألمانيا).

05 يوهان كرويف (هولندا).

06 رونالدو (البرازيل).

07 زين الدين زيدان (فرنسا).

08 كريستيان رونالدو (البرتغال).

09 ميشيل بلاتيني (فرنسا).

10 روبيرتو باجيو (إيطاليا).

11 الفريدو ديستيفانو (الأرجنتين).

12 كارنشيا (البرازيل).

13 جيرد مولر(ألمانيا).

14 باولو مالديني (إيطاليا).

15 فيرنتس بوشكاش(المجر).

16 فرانكو باريزي (إيطاليا).

17 زيكو (البرازيل).

18 جورج بيست (إنجلترا).

19 مارك فان باستن (هولندا).

20 فزيبيو (البرتغال).

21 روماريو (البرازيل).

22 ريمون كوبا (فرنسا).

23 جوزيزا (إيطاليا).

24 بوبي تشارلتون (إنجلترا).

25 روت خوليت(هولندا).

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