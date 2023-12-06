تأشيرات الكترونية لحاملي تذاكر كأس العالم للأندية

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وتسهم هذه الميزة - والمتاحة بشكل حصري لحاملي تذاكر بطولة كأس العالم للأندية FIFA السعودية 2023™ - في توفير تأشيرات دخول الكترونية إلى المملكة لهذه الفعالية إلى جانب الخيارات والتسهيلات الأخرى المقدمة لعدد من مواطني الدول للقدوم للمملكة بتأشيرات الزيارة الالكترونية أو عند الوصول.
وستشهد بطولة كأس العالم للأندية FIFA™ مواجهات قوية بين الأندية أبطال الاتحادات القارية لحصد اللقب، وتستضيف المملكة هذه البطولة للمرة الأولى، حيث تقام جميع مبارياتها على اثنين من الملاعب في مدينة جدة.
ويمكن لحاملي تذاكر كأس العالم للأندية 2023 التقدم بطلب الحصول على التأشيرة الالكترونية لحضور مباريات البطولة عبر الموقع الالكتروني: visa.mofa.gov.sa .
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