شكرا لقرائتكم خبر تأشيرات الكترونية لحاملي تذاكر كأس العالم للأندية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت وزارة الخارجية بالتعاون مع وزارة الرياضة ميزة إصدار التأشيرة الالكترونية لحاملي تذاكر بطولة كأس العالم للأندية FIFA السعودية 2023 في خطوة تهدف إلى تسهيل إجراءات السفر إلى المملكة لعشاق كرة القدم لحضور مباريات كأس العالم للأندية 2023 التي ستقام على مدار 10 أيام خلال الفترة بين 12-22 ديسمبر، ومشاهدة المنافسات وسط أجواء حماسية.

وتسهم هذه الميزة - والمتاحة بشكل حصري لحاملي تذاكر بطولة كأس العالم للأندية FIFA السعودية 2023™ - في توفير تأشيرات دخول الكترونية إلى المملكة لهذه الفعالية إلى جانب الخيارات والتسهيلات الأخرى المقدمة لعدد من مواطني الدول للقدوم للمملكة بتأشيرات الزيارة الالكترونية أو عند الوصول.

وستشهد بطولة كأس العالم للأندية FIFA™ مواجهات قوية بين الأندية أبطال الاتحادات القارية لحصد اللقب، وتستضيف المملكة هذه البطولة للمرة الأولى، حيث تقام جميع مبارياتها على اثنين من الملاعب في مدينة جدة.

ويمكن لحاملي تذاكر كأس العالم للأندية 2023 التقدم بطلب الحصول على التأشيرة الالكترونية لحضور مباريات البطولة عبر الموقع الالكتروني: visa.mofa.gov.sa .