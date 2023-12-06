شكرا لقرائتكم خبر تاليسكا يطرب زوار موسم الرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشف محترف نادي النصر، البرازيلي أندرسون تاليسكا، عن مشاركته في مهرجان «ساوند ستورم 2023 الرياض»، الذي سيقام في العاصمة السعودية على مدار 3 أيام من 14 إلى 16 ديسمبر 2023.

وقال تاليسكا في تغريدة باللغة العربية نشرها عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «إكس» «يلا ساوند ستورم.. انتظركم يوم 15 ديسمبر في البيج بيست.. حياكم الله».

ويجتمع نجم النصر في الرياض مع أكثر من 200 فنان على 8 مسارح مختلفة للمشاركة في مهرجان ساوند ستورم، الذي يعتبر من أشهر المهرجانات الغنائية السنوية، ويتم تنظيمه للمرة الرابعة في المملكة العربية السعودية، تحت رعاية وتنظيم منصة «ميدل بيست»، ويأتي المهرجان ضمن فعاليات «موسم الرياض 2023» الذي تقوم بتنظيمه الهيئة العامة للترفيه.

يذكر أن محترف النصر تاليسكا يمارس شغفه في البرازيل مغنيا للراب، باسم «سبارك»، وخلال الفترة الماضية شارك اللاعب البرازيلي في عدة حفلات غنائية في بلاده.