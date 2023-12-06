ليفربول يتقدم على شيفيلد يونايتد بهدف فان دايك في الشوط الأول

ياسر رشاد - القاهرة - أنهى فريق ليفربول الشوط الأول متقدمًا على شيفيلد يونايتد بهدف دون رد في المباراة المقامة على ملعب برامول لين ضمن منافسات الأسبوع 15 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

سجل فيرجيل فان ديك هدف ليفربول في الدقيقة 37 من الشوط الأول، ونجح الريدز في فرض سيطرته على اللقاء وأهدر أكثر من فرصة أخرى.

بدأ ليفربول المباراة بتشكيل مكون من:

حارس المرمى: كيليهر

الدفاع: ترينت، فان دايك، كوناتي، غوميز

الوسط: إندو، ماك أليستر، سوبوسلاي

الهجوم: صلاح، دياز، غاكبو

4 أرقام قياسية تنتظر محمد صلاح عبر بوابة شيفيلد

بات محمد صلاح على مقربة من معانقة أرقام تاريخية وقياسية مع ليفربول حال هز شباك فريق شيفيلد "العنيد" الذي لم يسجل "مو" أمامه سوى هدف وحيد.

ينتظر محمد صلاح 4 أرقام مميزة حال تسجيله هدفا في شباك شيفيلد، حيث سيصل إلى الهدف رقم 200 في مسيرته مع ليفربول في كافة المسابقات.

بالإضافة إلى ذلك سيصل "مو" صلاح إلى الهدف رقم 150 في مسابقة الدوري الإنجليزي مع مختلف الأندية الإنجليزي التي لعب لها (تشيلسي- ليفربول).

كما سيعادل محمد صلاح رقم مايكل أوين نجم ليفربول السابق، ويصبح عاشر الهدافين التاريخيين في الدوري الإنجليزي، بالإضافة إلى أنه سيصبح خامس لاعب في صفوف الريدز يصل إلى 200 هدف بعد إيان راش، وروجر هانت وجوردن هودجسون، وبيلي ليدل.

ووصل محمد صلاح إلى 10 أهداف مع ليفربول في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم، بالإضافة لصناعة 6 أهداف آخرين.