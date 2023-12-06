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مانشستر يونايتد يفتتح التسجيل أمام تشيلسي في الدوري الإنجليزي

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ياسر رشاد - القاهرة - نجح مانشستر يونايتد في تسجيل هدف التقدم بشباك ضيفه في المباراة المثيرة التي تجمع الفريقين على ملعب اولد ترافورد ضمن منافسات بطولة الممتاز.

وسجل ماكتوميناي أول أهداف المباراة في الدقيقة 19 بعد تسديدة قوية على يسار حارس مرمى البلوز.

تشكيل مانشستر يونايتد امام تشيلسي 

حارس المرمى: أندريه أونانا

الدفاع: ديوجو دالوت، فيكتور ليندلوف، هاري ماجواير، لوك شاو

الوسط: سكوت ماكتوميناي، سفيان امرابط، أنتوني

الهجوم: برونو فيرنانديز، أليخاندرو جارناتشو، راسموس هويلاند

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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