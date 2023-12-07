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بطولة مصر: المقاولون العرب يفشل في تحقيق باكورة انتصاراته

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الرياص - اسماء السيد - القاهرة: فشل المقاولون العرب في تحقيق باكورة انتصاراته في لكرة القدم للمباراة الثامنة تواليا عقب سقوطه في فخ التعادل السلبي أمام مضيفه الداخلية الاربعاء على ملعب عثمان احمد عثمان في ختام منافسات المرحلة الثامنة.

ورفع الداخلية رصيده الى 6 نقاط في المركز الخامس عشر، فيما يقبع المقاولون في المركز الـ 17 برصيد أربع نقاط من اربعة تعادلات ومثلها هزائم، في أسوأ بداية للفريق منذ صعوده إلى دوري النخبة في أواخر ثمانينات القرن الماضي.

وكان الداخلية الاخطر والاكثر تهديدا لمرمى أصحاب الارض، وانقذ القائم مرمى المقاولون من هدفين بتصديه لتسديدتي مهاب ياسر (13) واحمد سيد غريب (64).

وتكفل حارس الداخلية محمود الزنفلي بالتصدي لتسديدة أحمد الشيمي من خارج منطقة الجزاء (45).

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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