علي دائي يتصدر قائمة الهدافين التاريخيين لكأس أمم آسيا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تشهد بطولة كأس آسيا كثيرا من الإثارة والتنافس بين نخبة المنتخبات في القارة الصفراء، حيث يكون من الصعب دائما التكهن بنتائج تلك المواجهات.

التنافس لا يكون بين المنتخبات فقط، بل يكون بين اللاعبين لتسجيل أكبر عدد من الأهداف، للإسهام في قيادة منتخبات بلادهم للفوز باللقب.

وتتجه أنظار عشاق كرة القدم إلى كأس آسيا 2023 في قطر، التي ستقام خلال الفترة من 12 يناير وحتى 10 فبراير 2024، ومعها يزداد شغف المشجعين بخصوص تاريخ البطولة وأكثر المتوجين بها وهدافيها، وما إلى ذلك من الأرقام التي باتت الشغل الشاغل لعشاق الساحرة المستديرة.

ونشرت حسابات البطولة القارية على مواقع التواصل الاجتماعي قائمة بهدافي النهائيات، ويوجد فيها لاعبان فقط لا يزالان ينشطان مع منتخبي بلديهما، في حين اعتزل بقيتهم اللعبة.

الإيراني علي دائي

يتصدر دائي قائمة هدافي كأس أمم آسيا لكرة القدم بـ14 هدفا، إذ شارك في 3 نسخ من المونديال الآسيوي.

وأحرز 8 أهداف في بطولة آسيا عام 1996، التي أقيمت في الإمارات والتي توّج بها المنتخب السعودي، ثم سجّل 3 أهداف في بطولة 2000، ومثلها في بطولة 2004.

الكوري الجنوبي لي دونغ كوك

ثاني هدافي بطولة كأس آسيا، إذ أحرز 10 أهداف، ونال لقب هداف بطولة آسيا عام 2000، بـ6 أهداف، وسجّل 4 أهداف في البطولة التالية عام 2004.

الإماراتي علي مبخوت

قائد منتخب الإمارات العربية، يحمل الرقم القياسي بتسجيله أسرع هدف في تاريخ كأس أمم آسيا في الثانية 14، وجاء في مرمى منتخب البحرين في نسخة عام 2015 بأستراليا، وفاز بالحذاء الذهبي في هذه النسخة بتسجيله 5 أهداف. وفي المجموع سجل مبخوت 9 أهداف في بطولات أمم آسيا.

القطري المعز علي

كان أحد المساهمين الرئيسيين في فوز «العنابي» بلقب كأس آسيا عام 2019، ويحمل الرقم القياسي لأكثر عدد من الأهداف في نسخة واحدة من كأس آسيا، إذ سجل 9 أهداف بنسخة 2019 بالإمارات.

الكويتي جاسم الهويدي

يحتل الكويتي جاسم الهويدي المركز الرابع في ترتيب الهدافين التاريخيين لبطولة كأس آسيا، بـ8 أهداف.

واختير الدولي الكويتي السابق أفضل لاعب في آسيا وأفضل لاعب عربي عام 1998. وأحرز الهويدي 4 أهداف في نسخة عام 1996، ليساعد الأزرق على احتلال المركز الرابع في البطولة، ثم أحرز هدفين في بطولة عام 2000.

الإيراني بهتاش فاريبا

أحرز 7 أهداف ولعب مع منتخب إيران لكرة القدم منذ عام 1977 وحتى عام 1986، وفاز بجائزة هداف آسيا في نسخة 1980.

الإيراني حسين كالاني

ظهر بقميص المنتخب الإيراني 24 مرة، سجل خلالها 11 هدفا، بينها 7 أهداف في بطولات كأس أمم آسيا.

العراقي يونس محمود

قاد «السفاح» يونس محمود منتخب العراق للتتويج ببطولة آسيا عام 2007 على حساب السعودية في المباراة النهائية.

وأحرز محمود 8 أهداف في 4 بطولات آسيوية شارك فيها برفقة أسود الرافدين، ليتساوى في الرصيد مع جاسم الهويدي.

الكويتي فيصل الدخيل

سجل 7 أهداف في بطولات أمم آسيا، وهو أحد أشهر اللاعبين الكويتيين المعتزلين. حاز كأس آسيا 1980 بالكويت، واختير ضمن قائمة أفضل 30 لاعب كرة قدم خلال القرن الماضي في آسيا.

الكوري الجنوبي تشوي سون

مثّل منتخب كوريا الجنوبية 96 مرة، سجل خلالها 30 هدفا، منها 7 أهداف في بطولات أمم آسيا، وقاد منتخب بلاده إلى نهائي 1980.