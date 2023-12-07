الأخضر بلومي: مستوى الأهلي وشباب بلوزداد متقارب

ياسر رشاد - القاهرة - أكد الأخضر بلومي نجم الكرة الجزائرية على صعوبة مباراة النادي الأهلي أمام شباب بلوزداد مؤكدًا انها مهمة للفريقين، في المباراة المقرر اقامتها مساء يوم الجمعة، في دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وقال عبر برنامج "كورة كل يوم"، الأهلي وشباب بلوزداد تاريخ في القارة الأفريقية، ولديهم لاعبين وأسماء ذو قدرات ومستوى متقارب للغاية.

وأضاف: "شباب بلوزداد لديهم إمكانيات عالية، ومدرب له خبرات سابقة، واتمنى لهم التوفيق في المباراة".

وتابع: " شباب بلوزداد قادر على تحقيق نتيجة إيجابية أمام الأهلي بفصل ما يمتلكه من لاعبين دوليين ".