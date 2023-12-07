ماكتوميناي يستعيد التقدم لمانشستر يونايتد امام تشيلسي

ياسر رشاد - القاهرة - إستعاد فريق مانشستر يونايتد تقدمه أمام ضيفه تشيلسي بتسجيله الهدف الثاني لتصبح النتيجة 2-1 في المباراة التي تجمعهما على ملعب أولد ترافورد ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ونجح المتألق سكوت ماكتوميناي صاحب الهدف الأول، في تسجيل هدف التقدم للمرة الثانية لصالح اليونايتد في الدقيقة 70 بضربة رأس قوية مستغلاً العرضية المتقن من زميله جارناتشو.

تشكيل مانشستر يونايتد امام تشيلسي

حارس المرمى: أندريه أونانا

الدفاع: ديوجو دالوت، فيكتور ليندلوف، هاري ماجواير، لوك شاو

الوسط: سكوت ماكتوميناي، سفيان امرابط، أنتوني

الهجوم: برونو فيرنانديز، أليخاندرو جارناتشو، راسموس هويلاند