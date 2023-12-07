مانشستر سيتي يسقط أمام أستون فيلا في مفاجأة مدوية بالدوري الإنجليزي

ياسر رشاد - القاهرة - تلقى فريق مانشستر سيتي “حامل اللقب” خسارة مفاجئة أمام مضيفه أستون فيلا بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

فرض أستون فيلا ضغطاً هجومياً باغتاً على دفاعات مانشستر سيتي ونجح من خلال هذا الضغط في حرمان مانشستر سيتي من الخروج من مناطقه بشكل سليم.

وأهدر أستون فيلا أكثر من فرصة في الربع ساعة الأولى من المباراة في ظل تلق الحارس ايدرسون، بينما كاد هالاند أن ينجح في التسجيل من أول فرصة أتيحت له في اللقاء

تبادل الفريقين الهجمات طوال دقائق الشوط الأول مع افضلية واضحة لاستون فيلا.

وفي الشوط الثاني إستمرت المباراة على نفس النسق حتى جاءت الدقيقة 74 عندما نجح بايلي بمجهود فردي من خطف هدف التقدم لأصحاب الأرض.

وكاد أستون فيلا أن يضيف الهدف الثاني في الدقيقة 78 لولا التألق المتواصل من البرزيلي أيدرسون.

حاول السيتي العودة في النتيجة الا أن الوقت لم يسعفه ليطلق الحكم صافرة نهاية المباراة بنتيجة 1-0.

بهذه النتيجة رفع استون فيلا رصيده إلى 32 نقطة في المركز الثالث بجدول ترتب الدوري الانجليزي بينما تراجع مانشستر سيتي الى المركز الرابع وفي رصيده 30 نقطة.