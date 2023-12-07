تقييم محبط لـ مرموش في وداع آينتراخت لـ كأس ألمانيا

شارك النجم الدولي المصري عمر مرموش المحترف ضمن صفوف فريق آنتراخت فرانكفورت في خسارة فريقه اليوم أمام ساربروكن في كأس ألمانيا.

وودع آنتراخت كأس ألمانيا من دور ثمن النهائي بعد الخسارة أمام ساربروكن الذي يلعب في القسم الثالث بهدفين دون رد.

وكشفت شبكة “سوفا سكور” العالمية المتخصصة في الإحصائيات عن تقييم مرموش في مباراة آنتراخت وساربروكن والذي جاء على النحو التالي:

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دقائق اللعب 90

الأهداف 0

التمريرات الحاسمة 0

تسديدات على المرمى 1

تسديدات خارج المرمى 0

محاولة مراوغة ناجحة من أصل 3

لمس الكرة 38

دقة تمريراته 71%

التحامات أرضية (فاز بـ5 من أصل 10)

التحامات هوائية (فاز بواحدة من أصل 4)

الأخطاء 0

التسلل 1

والجدير بالذكر أن فريق ساربروكن الألماني، قد أخرج بايرن ميونخ في دور الــ 32 من كأس ألمانيا، قبل أن يطيح بـ فرانكفورت من دور الــ 16، حيث يحتل المركز العاشر في ترتيب الدوري بالقسم الثالث.