حقيقة تدخل فيتوريا لحل أزمة ثنائي الزمالك

كشف الإعلامي أحمد شوبير حقيقة تدخل البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لـ منتخب مصر لحل أزمة محمد صبحي وأحمد فتوح مع الزمالك.

ترددت انباء خلال الفترة الماضية تفيد بتدخل روي فيتوريا لحل أزمة ثنائي الزمالك مع القلعة البيضاء.

وكان الزمالك قد قرر إيقاف الثلاثي أحمد فتوح ومحمد صبحي ومصطفى شلبي لمدة شهر.

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وقال شوبير في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورت1: ” فيتوريا غاضب من اقحامه في معارك الاهلي والزمالك”.

وتابع: “ينفي البرتغالي كل ماتردد عن توسطه في أزمة الزمالك وسبورتنج لشبونة ولكن السؤال هنا لماذا لم يرد اتحاد الكرة على هذا الاتهام وماهو تفسير الصمت”.

وأكد عامر حسين عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة القدم أن ما يتردد بخصوص تدخل فيتوريا لحل أزمة ثنائي الزمالك لا أساس له من الصحة، وأنه من الأفضل عدم اقحام مدرب منتخب مصر في مثل هذه الأزمات.